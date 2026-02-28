¡Toda una fanática! Verónica Villarroel fue captada gozando el show de Pablo Chill-E en Viña 2026

28 feb. 2026 - 02:16 hrs.

Pablo Chill-E armó toda una fiesta en la Quinta Vergara, en la última noche del Festival de Viña 2026 y en su debut en el certamen.

Con la mayoría de los cantantes urbanos más conocidos de nuestro país presentes en primera fila, el artista interpretó "Bloqueame".

Sin embargo, un detalle que llamó la atención en la transmisión fue cuando enfocaron a Verónica Villarroel, presidenta del jurado, quien estaba gozando de la música de su compañero.

