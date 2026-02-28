"Se me fue la mano": El inesperado y fuerte cachetazo de Pastor Rocha a paciente del "Doctor amor" en Viña

28 feb. 2026 - 00:56 hrs.

Un divertido chascarro protagonizó el Pastor Rocha durante su presentación en el Festival de Viña 2026.

En medio de una interacción con uno de los pacientes del "Doctor Amor" como parte de su rutina, el humorista le dio un golpe en el rostro que resultó más fuerte de lo previsto, dejando a ambos visiblemente desconcertados por unos segundos.

"Uy, perdón, se me olvidó que estaba actuando, hijo… Se me fue la mano, hijo", comentó el Pastor Rocha, desatando carcajadas inmediatas en la Quinta Vergara.

