Conquistó al público con sus canciones: Revive la presentación de Paulo Londra en Viña 2026

27 feb. 2026 - 23:47 hrs.

El cantante argentino Paulo Londra lo dio todo en su debut en la Quinta Vergara, donde un repertorio cargado de trap latino, reguetón y rap encendió al público en la apertura de la última noche del Festival de Viña 2026.

Uno de los momentos más inesperados de la jornada ocurrió durante la interpretación de la canción “1977”, cuando Londra sorprendió al invitar al escenario a la cantante nacional Anita Tijoux, provocando la ovación de toda la Quinta Vergara.

Revive la presentación completa de Paulo Londra en el Festival de Viña 2026

Si quieres revivir la presentación de Paulo Londra, ingresa al sitio web de Mega Go en este link (clic acá), con una cuenta previamente creada.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña