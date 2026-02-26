"Me gustaría hacer algo con Jorge González": Pablo Chill-E analiza su presente y futuro en la música

26 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Pablo Chill-E es uno de los mayores referentes de la nueva camada musical chilena gracias a sus letras crudas y compromiso social. El trap marcó su primera etapa, pero poco a poco ha ido experimentando con artistas de otros estilos musicales.

En este sentido, Jorge González se ha convertido en una de sus inspiraciones como artista y persona.

"Es uno de mis grandes referentes en cómo él piensa y también musicalmente. Me gustaría hacer algo con Jorge, pero yo tengo más influencias norteamericanas", señaló en su conferencia de prensa, previo a su paso por el Festival de Viña del Mar.

Pablo Chill-E y el rap estadounidense

¿A quiénes tiene en mente? "Me gustaría hacer música con raperos como Young Thug, Future, Kodak Black, ese tipo de artistas. Pero sí, obviamente aquí en Chile hay muchos ídolos y Jorge González es uno de mis ídolos, me gustaría hacer algo con él. Todavía no he podido conocerlo, pero yo sé que se va a dar el tiempo".

Un posible trabajo con el exvocalista de Los Prisioneros se enmarcaría en el nuevo rumbo que ha tomado el "Shishi Boss" desde la pandemia.

"Ya he grabado con mucha gente que para mí era muy interesante; tenemos el tema con Inti-Illimani Histórico, Quilapayún, hace poco hice una cueca con Nano Parra, que no es menor...", declaró.

Además, estuvo junto a Bad Bunny en "Hablamos mañana" del disco YHLQMDLG. "Me ha ampliado bastante", cerró el puentealtino.

