Mon Laferte abre la quinta noche de Viña 2026: ¿Cuántos años tiene y cuánto lleva de trayectoria?

26 feb. 2026 - 20:10 hrs.

La música chilena se toma la Quinta Vergara con la apertura que realizará Mon Laferte en la quinta noche del Festival de Viña 2026. No es una desconocida para el certamen: la artista ya se presentó en las ediciones de 2017 y 2020, sumando ahora su tercera participación en el escenario más importante de la música latinoamericana.

Nacida el 2 de mayo de 1983, Mon Laferte —cuyo nombre real es Monserrat Bustamante— tiene actualmente 42 años y es una de las chilenas de mayor reconocimiento a nivel internacional.

Su trayectoria musical comenzó en 2003 tras su participación en el programa “Rojo”. Luego lanzó su primer disco en Chile, pero su carrera tuvo un giro decisivo cuando se radicó en México en 2007. Desde 2011 adoptó oficialmente el nombre artístico Mon Laferte, consolidando un estilo propio que la llevó a obtener éxito global con el álbum Mon Laferte Vol. 1 en 2015.

A la fecha, suma más de nueve discos de estudio (entre Monserrat Bustamante y Mon Laferte), varias giras internacionales y múltiples Latin Grammy, posicionándola como una de las artistas chilenas más influyentes de la última década.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

