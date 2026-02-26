"Su palabra clave para hoy es...": Revisa qué dijeron los números de Kenita Larraín para Piare con Pe

26 feb. 2026 - 13:15 hrs.

Una vez más, la conocida numeróloga Kenita Larraín hizo la tradicional proyección sobre el destino de los comediantes de cada jornada del festival. Hoy fue el turno de Piare con Pe, quien pondrá el humor esta noche en la Quinta Vergara.

Hay mucha expectación respecto a cuál será la reacción del Monstruo a su rutina, pero ella se siente tranquila y confiada. Kenita reveló algunos tips desde el punto de vista esotérico, para que tenga una actuación exitosa.

Jugar, sentir y agradecer

Los números hablaron y, según la interpretación de Kenita, esta noche no es solo un trabajo para Piare, sino un desafío de alto nivel, pues, de acuerdo con la numerología kármica, debe madurar ciertos aspectos de su vida.

"El tres habla de la niña interna, por ende, tiene que salir jugando y su palabra clave para esta noche es la autenticidad. Si le dan ganas de llorar o reír, que lo haga", expresó Kenita,

El pronóstico para Piare con Pe fue positivo. Le deseó todo el éxito para esta noche y le aconsejó trabajar con su respiración, postura corporal y vestir con colores que no absorban la energía de otros.

"Le recomiendo ponerse en posición de la Mujer Maravilla antes de salir, eso le envía al cerebro una señal de empoderamiento. Ojalá tenga una foto de su infancia para que la mire y le agradezca a su niña interior y que no salga de negro porque atrae las emociones externas. No así el blanco, que lo repele", advirtió la numeróloga.

