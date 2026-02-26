"Es más fácil criticar a un humorista": Pastor Rocha aborda los cuestionamientos de líderes religiosos

26 feb. 2026 - 14:32 hrs.

En la tradicional conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña 2026, el comediante Santiago Endara, conocido popularmente como Pastor Rocha, abordó las críticas de los líderes espirituales por su humor alusivo a la comunidad evangélica.

Y es que el humorista ha generado malestar en parte de la comunidad religiosa, y ya en la actual edición del certamen viñamarino, el cardenal Fernando Chomalí reprochó la rutina de Stefan Kramer.

Pastor Rocha lanza reflexión tras cuestionamientos religiosos

Consultado sobre cómo enfrentaría una eventual crítica, el Pastor Rocha dijo que "siempre va a haber un sector que se opone a lo que uno hace", y afirmó que el humor tiene que incomodar, "porque resiste a ciertas cosas, nos muestra tal cual, nos vende de otras ópticas".

Mega

"El humor siempre va a estar en esa tensión de resistencia, de lucha contra algo. Este es un humor pensante. Si algo le molestó, yo me pregunto: ¿Por qué será? ¿Qué incomoda de aquello? ¿Es nuestra incapacidad de mirarnos como gente de fe, de hacer una autocrítica?", sostuvo.

En esa misma línea, Rocha planteó que "quizás le sale más fácil criticar a un humorista que criticar las mismas malas prácticas que llevaron a hacer ese tipo de chistes. ¿Por qué será más sencillo levantar la voz contra un humorista y no contra abusos que sí existen y que todos hemos visto en las noticias, hemos sido testigos de aquello?".

"A veces falta mirar más hacia adentro, aprender a reírnos de nosotros mismos para poder hacer cambios", concluyó el humorista que se subirá a la Quinta Vergara el viernes 27 de febrero, cuando comparta escenario con Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña