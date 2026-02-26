"Soy tu público histórico": José Antonio Neme sorprende a Asskha Sumathra tras confesar su admiración

26 feb. 2026 - 13:45 hrs.

Luego de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, José Antonio Neme expresó su admiración por la comediante Asskha Sumathra.

El conductor de Con Gusto a Viña reconoció los 20 años de trayectoria en bares, circos y escenarios de menor formato de la transformista, quien marcó un precedente histórico con su show en el evento viñamarino.

La confesión de Neme

El comunicador aprovechó la conversación con Asskha para revelar que desde su adolescencia es un admirador más. De hecho, contó que uno de sus panoramas es "tirarme en mi cama, bajar los videos de YouTube con mis amigos y cagarnos de la risa de todos los shows que tú haces en el reality En contramano".

"(Te sigo) desde los backstage de Amigas y Rivales, toda tu rivalidad histórica con Katiuska Molotov, sobre quién se disputaba el rostro televisivo y angelical, hasta tu show de la reina del café concert", agregó.

"Yo soy de tu público histórico, entonces conozco perfectamente bien cada uno de tus chistes", sostuvo Neme, añadiendo que aquella lógica de divagación que se vio sobre la Quinta Vergara, "es una divagación con un sentido".

"No es a lo mejor al humor al que muchos de ustedes están acostumbrados (...) Yo creo que tú eres una ganadora, te llevaste dos gaviotas, cumpliste tu sueño, pusiste el nombre de la comunidad súper en alto", concluyó.

