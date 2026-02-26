"Cuando lo hace un homosexual, descoloca": Neme defiende la rutina de Asskha Sumathra tras su paso por Viña

26 feb. 2026 - 11:35 hrs.

La rutina de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 dejó diversos comentarios en redes sociales, ya que mientras algunos alabaron los temas tratados, otros cuestionaron sus chistes de alto calibre.

A raíz de esto, José Antonio Neme expuso sus observaciones en Con Gusto a Viña, planteando que, si bien la transformista realizó chistes sexualizados y provocadores, estos causaron incomodidad en parte de los espectadores por el lugar de donde fueron dichos.

La sincera reflexión de José Antonio Neme

"Pareciera que los heterosexuales tienen permiso para hacer rutinas provocadoras y cuando lo hace un homosexual, descoloca", lanzó.

Mega

"Sobre el escenario de la Quinta Vergara hemos visto humoristas que se han burlado de presidentes que se han muerto, del cuerpo de la mujer de manera bien grotesca. No estoy necesariamente diciendo que los chistes de Asskha son la Biblia, pero siento que lo que molesta es que el homosexual sexualice una rutina, porque cuando el heterosexual la sexualiza, da un poco lo mismo", sostuvo.

Para Neme los humoristas heterosexuales tienen el camino llano para subirse al escenario del certamen internacional a burlarse de mujeres y cosificarlas, y "nos reímos todos, pero esperamos que el transformista se suba a hablar de la pobreza, del lugar de carencia a donde viene, de lo ridículo que es ponerse una peluca, pero cuando habla de lo que él goza en la cama y goza toda la gente como él, como que eso es demasiado poco estético".

