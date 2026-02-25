Matteo Bocelli y Skarleth Labra son los reyes de Viña 2026: ¿Cuándo será el piscinazo?

25 feb. 2026 - 22:53 hrs.

El cantante italiano Matteo Bocelli y la influencer Skarleth Labra fueron coronados este miércoles como Rey y Reina del Festival de Viña del Mar 2026, tras el escrutinio final realizado por la prensa acreditada en la Quinta Vergara.

Luego de una reñida votación, ambos triunfadores esperan ahora sus respectivas ceremonias oficiales, que incluyen la tradicional coronación y el esperado piscinazo, uno de los hitos más reconocidos de cada elección de reyes del Festival de Viña.

¿Cuándo es el piscinazo?

Según las bases de la elección de Reyes de Viña 2026, organizadas por Contenidos & Experiencias, diario La Hora y la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC), la premiación se llevaría a cabo el jueves 26, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Primero se realizará la ceremonia de coronación y, posteriormente, un eventual piscinazo de celebración. Sin embargo, una vez que se definieron los reyes, se señaló que la premiación será a las 19:00 horas y el piscinazo a las 20:00 horas en el Novo Hotel.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

