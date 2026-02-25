¿Cómo ver EN VIVO la cuarta noche del Festival de Viña 2026?

25 feb. 2026 - 20:20 hrs.

Este miércoles 25 de febrero se da inicio a la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, una jornada marcada por una fuerte apuesta musical y humorística que busca mantener a la Quinta Vergara completamente activa.

La apertura estará a cargo del reconocido cantante Juanes, quien regresa al escenario viñamarino para deleitar al público con sus grandes éxitos. En el humor, la encargada será Asskha Sumathra, quien luego de ganar Coliseo, enfrentará su desafío más complejo, hacer reír al monstruo.

El cierre de la velada estará en manos de Ke Personajes, el grupo argentino que promete poner a bailar a los más de 20 mil asistentes con su cumbia villera.

¿Cómo ver la cuarta noche del Festival de Viña 2026?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con lengua de señas para la comunidad sorda.

También puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, atentos a todo lo que ocurra en el evento, pues ven todo desde la Quinta Vergara.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

