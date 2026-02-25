Un homenaje a Selena: Así fue la ceremonia de obertura de este miércoles en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 21:38 hrs.

Este miércoles 25 de febrero se dio inicio a la cuarta jornada del Festival de Viña 2025.

Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes serán los encargados de hacer vibrar a la Quinta Vergara con sus presentaciones, en una noche que promete ser inolvidable para los espectadores.

La ceremonia de obertura

Como es tradición, esta cuarta jornada del festival contó con una ceremonia de obertura, en la cual pudimos ver a Verónica Villarroel, la actual presidenta del jurado de las Competencias Internacional y Folclórica, mostrando todos sus dotes en el canto.

A la soprano se unieron Enzo Ferrada, ganador de Talento Mallplaza, y los participantes de las Competencias, quienes interpretaron grandes éxitos de la cantante Selena.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña