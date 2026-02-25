¿Cuánto valen los premios de los reyes? Matteo Bocelli y Skarleth Labra triunfaron en Viña 2026

25 feb. 2026 - 21:55 hrs.

Este jueves fueron presentados oficialmente los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar 2026, Matteo Bocelli y Skarleth Labra, quienes se impusieron como los soberanos de este año y pronto deberán realizar el clásico piscinazo y recibir las codiciadas coronas y anillos que distinguen a ambas figuras festivaleras.

Más allá del reconocimiento simbólico, uno de los aspectos que más llama la atención es el altísimo valor de las piezas entregadas, cuya confección reúne material de alta calidad, trabajo artesanal especializado y detalles únicos para cada soberano.

La corona de la Reina pesa 286,27 gramos y está fabricada en plata ley 925 ecológica, obtenida mediante procesos de reciclaje de metal. Además, incorpora 50 circones de alta calidad, elevando considerablemente su avalúo.

Por su parte, la corona del Rey alcanza los 609,23 gramos, también en plata ley 925, y destaca por una composición de 23 gaviotas, más una de mayor tamaño en el centro, sumando un total de 241 circones incrustados. Su tamaño y volumen la posicionan como la más valiosa de ambas.

Emilia Dides reina Viña 2025 / Aton

¿Cuál es su valor?

El valor también se extiende a los anillos oficiales. El anillo del Rey 2026 está elaborado en oro amarillo de 18 quilates, pesa 18,30 gramos y está engastado con brillantes de alta calidad. Incluye la inscripción lateral “Viña 2026” y posee un valor referencial de cuatro millones de pesos. En tanto, el anillo de la Reina alcanza los cinco millones de pesos.

En total, ambas coronas están estimadas en doce millones de pesos, siendo la del Rey la de mayor valor debido a su peso, tamaño y cantidad de material incorporado.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña