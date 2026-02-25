¡Los nuevos soberanos! Skarleth Labra y Matteo Bocelli se convirtieron en los reyes del Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 21:17 hrs.

¡Tenemos nuevos soberanos! Luego de la votación realizada por la prensa, se dieron como ganadores del reinado de Viña 2026 a Skarleth Labra y Matteo Bocelli.

Con respecto a la influencer, se comprometió con el desafío de ser la reina de esta edición del certamen y realizó varios shows e intervenciones para dar a conocer las ganas que tenía de ganar.

El cantante italiano, por su parte, demostró su encantadora personalidad y se ganó los votos de los periodistas. Así las cosas, ambos tendrán que realizar el esperado piscinazo y recibir la corona que los declara como los ganadores.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

