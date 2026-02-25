¡Los nuevos soberanos! Skarleth Labra y Matteo Bocelli se convirtieron en los reyes del Festival de Viña 2026
¡Tenemos nuevos soberanos! Luego de la votación realizada por la prensa, se dieron como ganadores del reinado de Viña 2026 a Skarleth Labra y Matteo Bocelli.
Con respecto a la influencer, se comprometió con el desafío de ser la reina de esta edición del certamen y realizó varios shows e intervenciones para dar a conocer las ganas que tenía de ganar.
El cantante italiano, por su parte, demostró su encantadora personalidad y se ganó los votos de los periodistas. Así las cosas, ambos tendrán que realizar el esperado piscinazo y recibir la corona que los declara como los ganadores.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
