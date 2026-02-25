¿Por qué el jurado de Viña 2026 tenía rosas blancas en la cuarta noche? Esta es la especial razón

25 feb. 2026 - 22:02 hrs.

Ya comenzó la cuarta noche del Festival de Viña 2026 y un detalle en los jueces del certamen llamó la atención en redes sociales.

En la obertura de esta jornada, los participantes de las competencias y el ganador de Talento Mallplaza cantaron canciones de Selena Quintanilla, a modo de homenaje.

Tras lo anterior, los animadores presentaron a los integrantes del jurado, quienes tenían una rosa blanca en la mano. La razón se relacionó con que esta flor era la favorita de la fallecida cantante.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

