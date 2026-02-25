¿Quién es Enzo Ferrada? Conoce al joven artista que cantará en la obertura del Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 21:15 hrs.

Enzo Ferrada será uno de los nombres que dirá presente este miércoles en el Festival de Viña 2026, sumando un nuevo hito en su carrera que ha ido creciendo en los últimos años.

Tras consagrarse como el ganador de Talento Mallplaza, el intérprete chileno-italiano tendrá la oportunidad de cantar en el escenario más importante de Latinoamérica.

¿Quién es Enzo Ferrada?

Originario de Santiago, Ferrada inició su formación artística a los 9 años, cuando comenzó estudios de canto lírico. Con el paso del tiempo complementó su preparación con estudios de actuación y formación en la Academia de Música de Verónica Villarroel.

Además, de acuerdo con La Luz Films and Talents, ha recibido entrenamiento actoral personalizado de la reconocida actriz Claudia Di Girolamo, fortaleciendo así su trabajo interpretativo.

Durante su participación en el programa Talento Mallplaza, Ferrada sorprendió al público con interpretaciones de alto impacto como "El Triste" de José José, "Escándalo" de Raphael y "Tu cariño se me va" de Buddy Richard.

No obstante, su salto a la popularidad ocurrió en 2021, cuando participó en The Voice Chile, instancia que le otorgó amplia visibilidad a nivel nacional.

Ese mismo año debutó en el cine con la película "La vaca que cantó una canción hacia el futuro", dirigida por Francisca Alegría. El filme fue seleccionado en el Festival de Sundance en 2022, marcando un punto clave en la proyección internacional del joven artista, quien ahora suma el escenario de la Quinta Vergara a su ascendente trayectoria.

