Realizó su recordado baile "Limpiaparabrisas": Así fue el debut de Fernando Godoy como coanimador de Viña 2026

25 feb. 2026 - 23:43 hrs.

La cuarta jornada del Festival de Viña 2026 se transformó en una noche inolvidable para Fernando Godoy.

El reconocido actor nacional tuvo su debut como coanimador del certamen, compartiendo escenario con Karen Doggenweiler.

Antes de presentar la Competencia Folclórica, Godoy realizó su recordado baile "Limpiaparabrisas", movimientos que el público de la Quinta Vergara también siguió al ritmo de la música.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña