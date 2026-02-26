Verónica Villarroel tuvo que desempatar: Conoce a los tres finalistas de la Competencia Folclórica de Viña 26

26 feb. 2026 - 00:09 hrs.

Este miércoles se vivió una jornada clave en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, luego de que se definieran los tres finalistas de la Competencia Folclórica.

Los primeros en asegurar su paso a la instancia decisiva fueron los representantes de Argentina, quienes obtuvieron un promedio de 6.4. Segundos más tarde se confirmó la clasificación de Chile, que alcanzó exactamente la misma puntuación que la delegación trasandina.

Verónica Villarroel tuvo que definir al tercer finalista

La tensión se instaló al momento de anunciar al tercer finalista. España y México empataron con una nota 6.0, lo que obligó a recurrir al voto de la presidenta del jurado, Verónica Villarroel.

Tras algunos segundos de expectación, la reconocida soprano entregó su veredicto y eligió a México como el último clasificado a la gran final.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

