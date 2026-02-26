¿Quién se quedará con la Gaviota? Estos son los países finalistas de la Competencia Internacional de Viña 2026
Durante la cuarta noche del Festival de Viña 2026 se dieron a conocer los tres finalistas de la Competencia Internacional.
Luego de presentarse nuevamente en esta jornada, Karen Doggenweiler y Fernando Godoy fueron los encargados de revelar cuáles eran los países que competirían por la preciada Gaviota de Plata.
Tras un redoble de tambores y mucha tensión, los presentadores nombraron a España con Antoñito Molina, Chile con Sondelvalle y Estonia con Vanilla Ninja, los cuales disputarán el trofeo y el premio en dinero.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de