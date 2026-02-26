¿Quién se quedará con la Gaviota? Estos son los países finalistas de la Competencia Internacional de Viña 2026

26 feb. 2026 - 01:47 hrs.

Durante la cuarta noche del Festival de Viña 2026 se dieron a conocer los tres finalistas de la Competencia Internacional.

Luego de presentarse nuevamente en esta jornada, Karen Doggenweiler y Fernando Godoy fueron los encargados de revelar cuáles eran los países que competirían por la preciada Gaviota de Plata.

Tras un redoble de tambores y mucha tensión, los presentadores nombraron a España con Antoñito Molina, Chile con Sondelvalle y Estonia con Vanilla Ninja, los cuales disputarán el trofeo y el premio en dinero.

