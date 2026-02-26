"Estoy feliz, feliz": Madre de Asskha Sumathra se mostró emocionada por triunfo de su hijo en Viña 2026

26 feb. 2026 - 11:20 hrs.

¡Anoche se lució! Este miércoles 25 estuvo presente en el Festival de Viña del Mar la humorista ganadora de Coliseo, Asskha Sumathra.

La transformista hizo una rutina llena de un humor ácido, dejando a la Quinta Vergara convertida en una verdadera fiesta, donde todos desde galería a palco se rieron hasta las lágrimas con su presentación.

"Mi corazón va pero hinchadito"

Sin embargo, en el público estaba la persona más importante para la vida del humorista. Su madre, que disfrutó cada momento de su rutina.

Mega

"Lo disfrutó arriba del escenario, eso es maravilloso. Estoy feliz, feliz, mi corazón va pero hinchadito. Se llevó las dos gaviotas, pero él me las había prometido", comentó la madre de Asskha Sumathra.

Cabe destacar que la rutina de la transformista ha sido de lo más comentado y se coronó en el escenario como la reina del café concert.

Todo sobre Festival de Viña