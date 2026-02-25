"Pido respeto": Fran Maira rompió el silencio tras quedar con arraigo y firma por atropellar a motorista

25 feb. 2026 - 20:06 hrs.

La noche del martes 24 de febrero, Fran Maira protagonizó un fuerte accidente de tránsito, donde resultó un motorista con graves lesiones.

Según la información entregada por Carabineros en ese minuto, la cantante urbana habría doblado en la intersección de Calle Robles con Av. La Dehesa, impactando de lleno al motociclista.

El motorista afectado recibió atención médica de inmediato e incluso, tuvo que ser reanimado en el lugar, para luego ser llevado a un recinto asistencial.

Las palabras de Fran Maira

En horas de esta mañana se dio a conocer que Fran Maira quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, tras ser formalizada por el violento accidente.

Aton

A la salida de tribunales, la artista emitió sus primeras palabras tras el grave incidente:"Yo solo quiero decir que fue un accidente, a cualquiera le puede pasar. Venía en camino a mi casa, llegando del trabajo y lamentablemente, pasó un accidente".

"Nunca me había pasado algo así, nadie se encontraba en condiciones de alcohol, ni de drogas, nada, fue un accidente y eso es lo que quiero dejar en claro. Les pido respeto para mí y para mi familia", agregó.

Finalmente, la influencer mencionó a la víctima y aseguró que ella cruzó con luz verde: "Recemos por la persona que tuvo el accidente, que se recupere".

