"Necesito que me acompañe": Burgos interceptará a Leonor en pleno aeropuerto en el capítulo 242 de EJDO

25 feb. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) le rogará a Luis Emilio (Alejandro Trejo) que deje ir a Leonor (Romina Norambuena), dándole su palabra de que no dirá nada sobre el crimen.

"Yo no me voy a olvidar de Leonor, la tengo entre ceja y ceja, y si estás pensando en sacarla del país, no te olvides que tengo ojos en todas las fronteras y si ella intenta cruzarla, lo más probable es que caiga en una zanja y no vuelva a salir de ahí", advertirá Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Burgos aparecerá ante Leonor

Leonor y su padre estarán cerca de embarcar su vuelo con rumbo a Uruguay cuando aparezca Burgos (Juan Carlos Cáceres) mostrándoles su placa.

"Señorita Leonor Silva, subprefecto Héctor Burgos, de la Policía de Investigaciones. Necesito que me acompañe", dirá.

La secretaria lo mirará con cara de terror, mientras su padre nos capaz de dimensionar el peligro que corre su hija.