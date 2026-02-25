"¿Mi abuela me quiere separar de ti?": Olivia descubrirá el plan de Pepa en el capítulo 241 de EJDO

25 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) temerá que la acción judicial de Pepa (Katyna Huberman) pueda tener éxito y Clemente (Pipo Gormaz) se aleje de lo más valioso que tiene.

Por este miedo es que estará dispuesta a dar un paso al costado. "Acá lo único que sabemos es que tú te estás arriesgando tremendamente por mí. Clemente, yo no puedo dejar que te arriesgues a perder a la Oli por mi culpa".

En lugar de dejarse amedrentar, el mayor de los hermanos Walker querrá dar pelea en tribunales si eso intenta su exsuegra. "Yo lo único que te puedo jurar es que yo no voy a permitir que la Pepa me separe de mi hija".

El Jardín de Olivia / Mega

Olivia escuchará a su padre

Mientras hablan de este delicado tema, Olivia (Violeta Silva) bajará las escaleras. "Papá, ¿mi abuela me quiere separar de ti?".

¿Cómo podrán proteger a la niña de las tensiones familiares que la rodean? ¿Clemente le explicará a Olivia lo que sucede con Pepa?