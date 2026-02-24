"Quería hacerle algunas preguntas": Santana visitará a la enfermera de Bernardita en el capítulo 241 de EJDO

24 feb. 2026 - 17:55 hrs.

En el avance del capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) volverá a la clínica donde falleció Bernardita (Catalina Guerra) para encontrar a la enfermera que la atendió.

El nombre de la profesional es Rocío Verdugo y, aunque nunca fue interrogada por Burgos (Juan Carlos Cáceres), aparecía inscrita en la libreta del subprefecto. La misión de Gabriel será descubrir cuál es el nexo entre ella y su antiguo mentor.

"Me imagino que se acuerda de ella..."

"¿Rocío Verdugo? Quería hacerle algunas preguntas acerca de una paciente que falleció aquí hace algunas semanas", dirá Santana cuando la encuentre en los pasillos del recinto médico.

El Jardín de Olivia / Mega

La profesional le recomendará hablar con su jefa porque ella tiene más información de todos los decesos de pacientes. Sin embargo, Santana insistirá.

"Me imagino que se acuerda de ella, se llama Bernardita Vial", mencionará y sus palabras tendrán un visible efecto en la enfermera, quien dejó caer las cosas que llevaba en las manos.