El Jardín de Olivia - Capítulo 239: Un cambio de actitud de Luis Emilio
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó por la fuerza que Karina (Jacinta Rodríguez) desdijera sus palabras. Sin embargo, Diana (Nicole Espinoza) y los Guerrero llegaron a tiempo para defenderla.
Walker tuvo que irse derrotado, pero pensando otra forma de mantener a raya a sus enemigos.
La mejor manera de lograrlo era a través de Ignacia (Cota Castelblanco) y su buen corazón. Jugando al padre arrepentido, le dijo que permitiría su relación con Karina, pero a cambio ella tendría que informarle cualquier movimiento de los Guerrero por liberar a Raúl (César Caillet).
Jessica se entera de la verdad
Flavia (María Pedrique) apostó por el amor y finalmente le reveló a Jessica (Ignacia Sepúlveda) que Bastián (Alonso Quintero) nunca le fue infiel.
La periodista necesitaba entender las razones de su ex para ocultarle algo tan importante y él aseguró que prefirió dar un paso al costado para no exponerla al peligro.Ve el capítulo en