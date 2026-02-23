El Jardín de Olivia - Capítulo 239: Un cambio de actitud de Luis Emilio

23 feb. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó por la fuerza que Karina (Jacinta Rodríguez) desdijera sus palabras. Sin embargo, Diana (Nicole Espinoza) y los Guerrero llegaron a tiempo para defenderla.

Walker tuvo que irse derrotado, pero pensando otra forma de mantener a raya a sus enemigos.

La mejor manera de lograrlo era a través de Ignacia (Cota Castelblanco) y su buen corazón. Jugando al padre arrepentido, le dijo que permitiría su relación con Karina, pero a cambio ella tendría que informarle cualquier movimiento de los Guerrero por liberar a Raúl (César Caillet).

El Jardín de Olivia / Mega

Jessica se entera de la verdad

Flavia (María Pedrique) apostó por el amor y finalmente le reveló a Jessica (Ignacia Sepúlveda) que Bastián (Alonso Quintero) nunca le fue infiel.

La periodista necesitaba entender las razones de su ex para ocultarle algo tan importante y él aseguró que prefirió dar un paso al costado para no exponerla al peligro.