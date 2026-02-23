"¿Qué le dijiste?": Vanessa descubrirá que Leonor sabe mucho más de lo que debe en el capítulo 240 de EJDO
En el avance del capítulo 240 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) y Omar (César Sepúlveda) hablarán sobre el crimen que involucra al director ejecutivo, pero habrá oídos indiscretos tras la puerta.
"Fue el mismo Luis Emilio el que mató a la señora Bernardita...", dirá la secretaria mientras Vanessa (Begoña Basauri) entra a la oficina.
"¿Qué cres... hiciste? ¿Qué le dijiste a esta mina?", preguntará la periodista con espanto a Droguett, quien intentará llamarla a la calma.Ir a la siguiente nota
¿Vanessa tomará represalias?
La gravedad de esta situación no permitirá que Vanessa se tome las cosas a la ligera e insistirá en tener todos los detalles: "Dime ahora qué es lo que sabe Leonor".
Riesco ha delatado muchas veces a Omar y la secretaria. Si ahora se entera de todo, ¿qué sería capaz de hacer por salvar su propio pellejo?Ve el capítulo en