"¿Qué le dijiste?": Vanessa descubrirá que Leonor sabe mucho más de lo que debe en el capítulo 240 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 240 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) y Omar (César Sepúlveda) hablarán sobre el crimen que involucra al director ejecutivo, pero habrá oídos indiscretos tras la puerta. 

"Fue el mismo Luis Emilio el que mató a la señora Bernardita...", dirá la secretaria mientras Vanessa (Begoña Basauri) entra a la oficina. 

"¿Qué cres... hiciste? ¿Qué le dijiste a esta mina?", preguntará la periodista con espanto a Droguett, quien intentará llamarla a la calma. 

¿Vanessa tomará represalias?

La gravedad de esta situación no permitirá que Vanessa se tome las cosas a la ligera e insistirá en tener todos los detalles: "Dime ahora qué es lo que sabe Leonor"

Riesco ha delatado muchas veces a Omar y la secretaria. Si ahora se entera de todo, ¿qué sería capaz de hacer por salvar su propio pellejo? 

