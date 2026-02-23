Se llama Rocío Verdugo: Una enfermera podría ser testigo clave en el caso de Bernardita en EJDO

23 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo 239 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) y Bastián (Alonso Quintero) se reunieron para discutir qué pasos siguen. Están contra el tiempo si quieren que los verdaderos culpables del crimen de Bernardita (Catalina Guerra) paguen.

Dados los fallos que han encontrado en este plan, el comisario está seguro que podrían haber más cabos sueltos y solo es cosa de encontrarlos pronto.

La investigación de Santana se traslada a la clínica

Mientras analizaban los nombres en la libreta de Burgos (Juan Carlos Cáceres), apareció una tal "Rocío V. U36".

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián hizo memoria y se dio cuenta que su madre estaba en la habitación 36 de la UCI. Tras pensar un poco más, recordó que la enfermera que la atendió en urgencias se llamaba Rocío Verdugo.

Lo que más les preocupó es que Burgos no fue a tomar declaraciones a la clínica, al menos no oficialmente. Para averiguar el nexo entre la enfermera y el subprefecto, Santana se preparó para hablar con ella ya mismo.