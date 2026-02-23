"Tengo miedo, minoco": Mensajes de Luis Emilio inquietarán a Trini en el capítulo 240 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 240 de El Jardín de Olivia, Trini (Catalina Covarrubias) tendrá que darle una respuesta a Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque el empresario quiere deshacerse rápido de Bastián (Alonso Quintero).
Preocupada, le pedirá consejo a su amigo: "Basti, tu viejo me ha estado llamando todo el día y me está preguntando por mensaje si prendiste con lo de México. ¿Qué le digo?".
El joven Walker le dirá que ignore a su padre, pero eso es algo que Trini no será capaz de hacer.
Trini estará en aprietos
"¿Estás loco? ¿Cómo no lo voy a pescar? No lo puedo dejar esperando. Además, ahora me quedé entera 'psicoseada' con lo que me contaste de él. Tengo miedo igual, minoco", confesará.
¿Encontrarán alguna solución ante la insistencia de Luis Emilio?