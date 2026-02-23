"O te alejas de ellos o se va a vivir conmigo": Pepa pone a Diana al límite con la custodia de Olivia en EJDO

23 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo 239 de El Jardín de Olivia, Pepa (Katyna Huberman) fue a la casa de Diana (Nicole Espinoza), pese a las constantes fricciones que han tenido desde que se conocieron.

La mujer aseguró que su visita era para "pedirle ayuda" y evitar algo tan traumático como que Olivia (Violeta Silva) se aleje de su padre.

Los argumentos que tiene Pepa para obtener la custodia

Pepa quiere que Diana se aleje de Clemente (Pipo Gormaz) a toda costa y aunque Diana dudaba de que tuviera alguna posibilidad en tribunales de arrebatar la custodia de su nieta, Amunátegui mencionó algunas cosas que podrían dar que pensar.

"El ambiente en el que va a crecer mi nieta, si él sigue contigo, no es apto y eso está a la vista de cualquier tribunal. (...) Tu papá mató a su abuela paterno, su abuelo paterno te odia porque lo dejaste viudo. Imagínate, si para nosotros esto ya es confuso, lo confuso que puede ser para una niña que además es autista", expresó.

"El futuro de mi nieta está en tus manos. Así es que, o te alejas de ellos, o ella se va a vivir conmigo y crece lejos de su padre", anunció la exsuegra de Clemente.