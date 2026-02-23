"¿Por qué me mentiste?": Jessica descubrió el engaño de Bastián y sus razones para alejarla en EJDO

23 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo 239 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) supo gracias a Flavia (María Pedrique) que Bastián (Alonso Quintero) nunca la engañó.

Lo que ahora faltaba por solucionar era por qué su ex no quiso contarle la verdad. "Hablé con Flavia y me confirmó que, efectivamente te dopó, pero que no pasó nada contigo. Explícame, ¿por qué me mentiste? (...) Me dijo que te metió algo al copete para robarte, pero que no pasó nada entre ustedes".

Ignacia a Bastián: "¿Ya no me quieres?"

Al ver tantas dudas en el heredero de los Walker, lo instó a reconocer sus sentimientos.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Ya no me quieres? ¿Estás tratando de alejarme de ti? Mírame, Bastián. Mírame a los ojos y dime que no me quieres y yo te juro que no te voy a molestar nunca más", le dijo.

Él no fue capaz de engañarla otra vez y aceptó que la amaba, pero hay circunstancias extraordinarias que les impiden estar juntos: "Es demasiado riesgoso... Pasa que estoy investigando la muerte de mi mamá y si estás cerca mío, te voy a poner en peligro".