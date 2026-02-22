Crisis total en El Jardín de Olivia: Estas son las amenazas, denuncias y salidas forzadas que marcan la semana

22 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Jardín de Olivia vivió una de sus semanas más intensas en medio de la investigación de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra). Gracias a los recuerdos de Omar (César Sepúlveda), supimos que fue Luis Emilio (Alejandro Trejo) quien asestó el tiro de gracia a su esposa, pero el caso está lejos de resolverse.

Varias amenazas orquestadas por Walker pusieron tensión a los personajes de la teleserie, pero el villano no se libró de un trago amargo. ¿Qué pasó en los últimos episodios? Aquí un resumen de los principales hitos.

1. Santana fuera de la policía

El comisario Santana (Matías Oviedo) denunció a Burgos (Juan Carlos Cáceres) con la fiscal Montes (Susana Hidalgo), forzando una medida radical de su superior. Pese a las muchas advertencias, Gabriel no quiso desistir de encontrar la verdad, lo que terminó con su salida de la policía por la puerta trasera y con un sumario administrativo a cuestas.

El Jardín de Olivia / Mega

2. Karina amenazada

Ignacia (Cota Castelblanco) se desmayó por el consumo de fármacos y Karina (Jacinta Rodríguez) corrió a su rescate. El conserje del edificio de Nacha le dio aviso a Luis Emilio y él envió a uno de sus matones para intimidar a la artista a punta de pistola: debía salir de inmediato del departamento o atenerse a las consecuencias.

3. Bastián no cuenta la verdad

Bastián (Alonso Quintero) convenció a Flavia (María Pedrique) de contarle a Jessica (Ignacia Sepúlveda) lo que realmente sucedió aquella noche en que supuestamente le fue infiel. Todo estaba listo, pero a último minuto el joven Walker se arrepintió.

A sabiendas del peligro que lo rodea por buscar al asesino de su madre, no quiso exponer a su ex y prefirió callar la verdad.

El Jardín de Olivia / Mega

4. Omar vs Burgos

Omar le contó a Vanessa (Begoña Basauri) sobre sus intenciones de confesar y, dispuesta a todo por evitarlo, ella llamó a Burgos para disuadirlo. Bajo amenaza de muerte, el director ejecutivo tuvo que frenar su intento de contactar a la fiscal Montes.

5. Una denuncia viral contra Luis Emilio

Karina se hartó de la violencia de Luis Emilio y quiso darle una cucharada de su propia medicina. Lo denunció en público con una transmisión por redes sociales que puso en tela de juicio la intachabilidad del empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

