Burgos se dará cuenta de quién es el aliado secreto de Santana en el capítulo 239 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 239 de El Jardín de Olivia, el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) estará de punto fijo, observando quién entra y quién sale del departamento de Bastián (Alonso Quintero). Así es como descubrirá a un viejo conocido en el edificio.
Con una rápida llamada a Luis Emilio (Alejandro Trejo), reportará el hallazgo.
"Disculpe que lo moleste, pero le tengo una (noticia) muy buena que le va a interesar muchísimo. Adivine dónde vino a meterse nuestro amigo Santana: vino a encontrarse con su hijo Bastián", dirá el policía.
¿Cómo detener a Bastián?
Ofrecerá hacerle una "visita" al heredero de los Walker, pero Luis Emilio sabe que ese tipo de intimidación no sirve con el joven.
"Tenemos que ponerle un parelé a ese asunto porque se nos va a ir en collera. No sirve de nada ponerlos en sobreaviso. Si queremos estar un paso más adelante de estos carajos, tenemos que ponernos creativos. Ya tengo algo en mente", anunciará el empresario.