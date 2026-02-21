Burgos se dará cuenta de quién es el aliado secreto de Santana en el capítulo 239 de El Jardín de Olivia

21 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 239 de El Jardín de Olivia, el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) estará de punto fijo, observando quién entra y quién sale del departamento de Bastián (Alonso Quintero). Así es como descubrirá a un viejo conocido en el edificio.

Con una rápida llamada a Luis Emilio (Alejandro Trejo), reportará el hallazgo.

"Disculpe que lo moleste, pero le tengo una (noticia) muy buena que le va a interesar muchísimo. Adivine dónde vino a meterse nuestro amigo Santana: vino a encontrarse con su hijo Bastián", dirá el policía.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Cómo detener a Bastián?

Ofrecerá hacerle una "visita" al heredero de los Walker, pero Luis Emilio sabe que ese tipo de intimidación no sirve con el joven.

"Tenemos que ponerle un parelé a ese asunto porque se nos va a ir en collera. No sirve de nada ponerlos en sobreaviso. Si queremos estar un paso más adelante de estos carajos, tenemos que ponernos creativos. Ya tengo algo en mente", anunciará el empresario.