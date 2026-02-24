"Hay que silenciarla": Burgos tendrá que encargarse de Leonor en el capítulo 241 de El Jardín de Olivia

24 feb. 2026 - 18:05 hrs.

En el avance del capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se cansó de Leonor (Romina Norambuena) metiendo la nariz en sus asuntos. Por eso, le ordenará a Burgos (Juan Carlos Cáceres) sacarla de en medio.

"Esta chiquilla tiene un serio problema de incontinencia verbal, un susto no va a ser suficiente. Hay que silenciarla", dirá al subprefecto por teléfono.

"¿Le queda claro lo que necesito, Burgos, o tengo que ser más explícito?", preguntará Walker para que esta misión se cumpla cuanto antes y sin errores.

El Jardín de Olivia / Mega

Omar a Leonor: "Sabía que no iba a terminar bien"

Leonor se negará a abandonar el país sin saber qué sucederá con su padre o por cuánto tiempo.

Omar (César Sepúlveda) estará afligido porque él causó su desgracia: "Yo dejé que te acercaras, te hablé más de la cuenta. Yo sabía que esto no iba a terminar bien, que te iba a traer problemas".