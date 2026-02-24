"Hay que silenciarla": Burgos tendrá que encargarse de Leonor en el capítulo 241 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se cansó de Leonor (Romina Norambuena) metiendo la nariz en sus asuntos. Por eso, le ordenará a Burgos (Juan Carlos Cáceres) sacarla de en medio.
"Esta chiquilla tiene un serio problema de incontinencia verbal, un susto no va a ser suficiente. Hay que silenciarla", dirá al subprefecto por teléfono.
"¿Le queda claro lo que necesito, Burgos, o tengo que ser más explícito?", preguntará Walker para que esta misión se cumpla cuanto antes y sin errores.
Omar a Leonor: "Sabía que no iba a terminar bien"
Leonor se negará a abandonar el país sin saber qué sucederá con su padre o por cuánto tiempo.
Omar (César Sepúlveda) estará afligido porque él causó su desgracia: "Yo dejé que te acercaras, te hablé más de la cuenta. Yo sabía que esto no iba a terminar bien, que te iba a traer problemas".