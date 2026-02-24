El Jardín de Olivia - Capítulo 240: Leonor tiene que escapar de Chile

24 feb. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) y Omar (César Sepúlveda) hablaban del crimen de Bernardita (Catalina Guerra) cuando Vanessa (Begoña Basauri) los escuchó.

La periodista solo piensa en su propia seguridad, por lo que no dudó en comunicarle a Luis Emilio (Alejandro Trejo) que la secretaria sabe su más oscuro secreto. Walker ya tenía a Leo, así que se dispuso a tomar medidas drásticas en su contra.

Omar, conociendo los métodos de su jefe, empezó a planificar la huida de Leo y su padre lo antes posible.

El Jardín de Olivia / Mega

Ignacia hace un trato

Ante la oferta que le hizo su padre de no intervenir en su relación con Karina (Jacinta Rodríguez), Nacha (Cota Castelblanco) aceptó contarle los movimientos de la familia Guerrero para la liberación de Raúl (César Caillet).

Karina lo supo, pero Gloria (Francisca Gavilán) y Diana (Nicole Espinoza) no tendrán idea del peligro que corren.