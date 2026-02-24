"Tienes que irte ahora, si no...": Omar prepara la huida de Leonor hacia Uruguay en El Jardín de Olivia

24 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo 240 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) inició un frenético trabajo por resguardar a Leonor (Romina Norambuena) de la furia de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El empresario está al tanto de que su secretaria descubrió todo sobre el crimen de Bernardita (Catalina Guerra) y lo más probable es que intente acallarla para siempre.

Lo que arriesga Leonor

"La idea es no darle tiempo para que reaccione, entonces tenemos que movernos rápido para que no decida, no alcance a hacerte nada. (...) Anótame acá los datos de tu papá, nombre, RUT, fecha de nacimiento", solicitó Droguett a la secretaria.

El Jardín de Olivia / Mega

El destino de Leo sería Uruguay, pero ella no parecía entender la gravedad de las cosas e insistía con denunciar a Walker en la justicia.

Exasperado, Omar la hizo entrar en razón: "Vas a tener que hacer una vida allá, mujer, entiéndelo. Tienes que irte ahora, si no te van a matar".