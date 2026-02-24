¿Habrá trato? Nacha y Karina se reunirán tras la propuesta de Luis Emilio en el capítulo 240 de EJDO

24 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 240 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se empecinará en que Ignacia (Cota Castelblanco) le informe de todo lo que hagan los Guerrero, a cambio de no oponerse en su relación con Karina (Jacinta Rodríguez).

"Yo me comprometo a no interferir en tu rela..., bueno, lo que tengas con esa chiquilla, y tú te comprometes a denunciar a cualquiera de esa familia que esté haciendo algo fuera de la ley para favorecer al asesino de tu madre", dirá.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina sabrá la verdad

Nacha le contará a la artista que ahora son libres para vivir su amor, pero a cambio de un precio.

"Él jura que fue tu tío quien quien mató a mi mamá. Yo sé lo que ustedes piensan, pero es que eso justamente le da miedo a él, como que yo por estar contigo vaya y me ponga de su lado", revelará la menor de los Walker.

La hija de Gloria (Francisca Gavilán) prometerá que jamás le pedirá algo así. Su relación tiene que estar lejos de los problemas familiares.