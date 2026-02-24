"Te doy mi palabra": Ignacia hizo un pacto secreto con su padre para estar con Karina en EJDO

24 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo 240 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) presionó a Ignacia (Cota Castelblanco) para hacer un trato. Él la deja estar con Karina (Jacinta Rodríguez), siempre y cuando ella se comprometa a contarle las cosas que haga la familia Guerrero en pos de la liberación de Raúl (César Caillet)

"Yo necesito que me des tu palabra de que vas a hacer lo que corresponde, para que así yo también tenga la tranquilidad de que estoy haciendo lo correcto", insistió el empresario.

"Si lo necesitas para estar tranquilo, te doy mi palabra", prometió ella.

Nacha omite un detalle importante

Nacha le dio las buenas nuevas a Karina, Diana (Nicole Espinoza) y Gloria (Francisca Gavilán), pero todas dudaron de que Luis Emilio permitiera la relación sin pedir algo a cambio.

El Jardín de Olivia / Mega

La joven calló la verdad. "Sí, bueno, mi papá se echó para atrás y nos va a dejar estar juntas. Con el live de la Kari no le quedó otra que aceptar y tampoco es como que esté saltando en una pata, pero nos dejó".