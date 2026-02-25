Trini estará involucrada: Bastián recibirá una perturbadora videollamada en el capítulo 242 de EJDO

25 feb. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) acompañará a Félix (Matías Schudeck) a las afueras de la casa de Trini (Catalina Covarrubias) para ayudar a identificar a la joven.



Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue desafiado por su hijo y será momento de demostrarle que así es como castiga a las personas que intentan interponerse en su camino.

El Jardín de Olivia / Mega

Alguien invadirá la casa de Trini

En el departamento de Santana (Matías Oviedo) y acompañado de Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza), Bastián (Alonso Quintero) recibió una videollamada de su mejor amiga.

El video será extraño. Nadie le responde desde el otro lado, pero la cámara avanza hacia el baño y filma a una mujer dándose una ducha. Pronto se dará cuenta que la mujer es Trini y que alguien más sostiene su teléfono.

Posteriormente recibirá un mensaje de texto que develará una amenaza por enemistarse con su padre: "Esto es lo que pasa cuando te metes donde no debes".