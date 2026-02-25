El Jardín de Olivia - Capítulo 241: Una sangrienta orden en manos de Burgos
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) quiere eliminar todos los cabos sueltos y Leonor (Romina Norambuena) ya le dio suficientes dolores de cabeza.
Burgos (Juan Carlos Cáceres) tiene que sacarla del mapa permanentemente y fue hasta el departamento de la secretaria para cumplir con su misión de manera rápida y anónima, pero en lugar de hallar a Leonor, solo vio un desastre entre sus cosas.
La joven estaba advertida y armó su maleta y la de su padre. Omar (César Sepúlveda) la despidió, entregándole un sobre con dinero para que pueda empezar desde cero en Uruguay.Ir a la siguiente nota
La enemistad crece entre padre e hijo
Bastián (Alonso Quintero) quiere que su padre deje en paz a Trini (Catalina Covarrubias) y sepa que él no va a parar hasta meterlo en la cárcel por planificar el asesinato de Bernardita (Catalina Guerra).
Ante este desafío, Luis Emilio le respondió a su hijo para que se prepare porque el infierno que ha vivido no se comparará a lo que se viene.Ve el capítulo en