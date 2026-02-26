Revisa aquí cómo volver a ver la exitosa presentación de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026
La cuarta noche del Festival de Viña 2026 estuvo marcada por el debut de Asskha Sumathra, quien realizó una espectacular presentación.
Fiel a su estilo, la comediante lanzó cientos de chistes que tuvieron víctimas como Emilia Dides, Sammis Reyes, Juan Manuel Astorga y hasta, Matteo Bocelli.
Si te perdiste el show o quieres verlo nuevamente, solo tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).
Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show del humorista que triunfó en Viña 2026.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.Ir a la siguiente nota
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
