Revisa aquí cómo volver a ver la exitosa presentación de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

26 feb. 2026 - 01:28 hrs.

La cuarta noche del Festival de Viña 2026 estuvo marcada por el debut de Asskha Sumathra, quien realizó una espectacular presentación.

Fiel a su estilo, la comediante lanzó cientos de chistes que tuvieron víctimas como Emilia Dides, Sammis Reyes, Juan Manuel Astorga y hasta, Matteo Bocelli.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

