"Por ahí no paso": Asskha Sumathra abrió su rutina en Viña 2026 con un deslenguado chiste sobre su nacimiento

26 feb. 2026 - 00:23 hrs.

Uno de los chistes con los que inició su rutina en el Festival de Viña 2026 Asskha Sumathra fue sobre su gracioso nacimiento.

La comediante comenzó revelando cuál era su género: "No soy mujer de nacimiento pero si de convicción, mi carnet dice M de muy mujer. Igual yo creo que soy muy mujer de nacimiento".

Posteriormente, se refirió de una chistosa forma al momento en el que su madre dio a luz: "Mi mamá pujaba y pujaba y yo decía 'no, yo por ahí no paso' ¿Estás loca? Qué maldición, una gay pasando entremedio de tantos labios, no se puede, me afirmé del riñón mes y medio".

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña