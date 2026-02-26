Asskha Sumathra descarta un corte de su show en Viña 2026: "Uno tiene que respetar al que viene"

26 feb. 2026 - 02:35 hrs.

Asskha Sumathra fue la humorista que tuvo la labor de hacer reír al monstruo del Festival de Viña 2026 este miércoles 25 de febrero.

Luego de recibir las Gaviotas de Plata y de Oro, la comediante que ganó Coliseo, expresó su sentir tras su presentación en la conferencia de prensa.

"Tenemos que entender que los artistas tenemos un tiempo, el tiempo está destinado y también como artista, uno tiene que respetar al que viene", comentó.

Tras lo anterior, se refirió a los comentarios del público tras su salida del escenario: "Nunca tiene un remate, es lo que hago siempre y está bien, creo que no hay que buscarle nada malo a nada si están las 2 gaviotas y la gente está feliz todavía, está bien hecha la pega. Agradezco a Mega, Bizarro y la alcaldía por dejar que uno fluya. De lo bueno, poco".

Ante la insistencia de la prensa sobre si hubo un corte abrupto a su rutina, la ganadora de "Coliseo", fue tajante: "No es así. Ese corte que ven es el tiempo (...) Fue hecho pensado así, lineado, marcado, avanzado, realizado". Añadió que "son 45 minutos de rutina donde todos rieron. La pega está hecha".

