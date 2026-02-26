"¡Gracias, Viña!": La publicación de Asskha Sumathra tras su rutina en el Festival de Viña 2026

26 feb. 2026 - 02:40 hrs.

Asskha Sumathra tuvo un exitoso debut este miércoles en el Festival de Viña 2026.

La humorista conquistó al público desde el inicio de su rutina, instancia en la que incluso se dio el espacio para interactuar con Emilia Dides y Matteo Bocelli, generando algunos de los momentos más comentados de la noche.

La ovación fue tal por parte del público de la Quinta Vergara que Sumathra se llevó tanto la Gaviota de Plata como la Gaviota de Oro, consolidando un estreno triunfal en el certamen.

El mensaje de Asskha Sumathra tras su rutina en Viña 2026

Tras su aplaudida presentación, la comediante compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram posando con sus galardones, acompañada de un emotivo mensaje.

"GRAAAACIAS VIÑAAAAAA!!!", escribió Asskha Sumathra en la descripción del post, reflejando la emoción por el respaldo recibido.

