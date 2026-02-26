En el día de su cumpleaños: Emanuel Noir hizo estallar de alegría a una fanática con tierno regalo en Viña 26

26 feb. 2026 - 02:33 hrs.

Un emotivo momento protagonizó Ke Personajes durante su presentación en el Festival de Viña 2026.

Emanuel Noir, vocalista de la agrupación de cumbia, invitó a una persona del público a subir al escenario para entregarle una flor, generando una escena cargada de cercanía y emoción en la Quinta Vergara.

Tras un afectuoso abrazo, la mujer elegida contó que su nombre es Katherine, que viajó desde Arica y que, además, estaba celebrando su cumpleaños, detalle que hizo aún más especial el momento ante la ovación de los asistentes.

