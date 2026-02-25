Juanes explica la razón por la que cantó "Loca" de Chico Trujillo en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 23:31 hrs.

Este miércoles, Juanes sorprendió durante su presentación en el Festival de Viña 2026 al interpretar "Loca", emblemática canción de Chico Trujillo.

El cantante colombiano fusionó este reconocido tema con su éxito "La camisa negra", desatando la euforia del público en la Quinta Vergara en uno de los momentos más vibrantes de la noche.

Juanes explica la razón por la que cantó Loca en Viña 2026

Ya en el backstage, Juanes detalló cómo "Loca" terminó formando parte de su setlist en Viña 2026.

"Bueno, hemos trabajado con un amigo nuestro que es músico chileno. Se llama Rob Trujillo, y estábamos buscando cómo hacer un homenaje a Chile, y Rob nos dice, esta canción es increíble, ¿por qué no la hacen?", comenzó relatando.

"La escuchamos, y yo inmediatamente empezamos a tocarla y era como si fuera nuestra. Es una cumbia, yo amo la cumbia, es de los ritmos que más me gusta. Entonces, como que fue muy natural la conexión con la canción, me encantó y, bueno, fue muy muy bonito ese momento", expresó.

