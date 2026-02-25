Una noche memorable: Así puedes revivir la presentación completa de Juanes en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 23:52 hrs.

Este miércoles, Juanes protagonizó un concierto memorable en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

El cantante colombiano repasó sus mayores éxitos sobre el escenario de la Quinta Vergara y sorprendió al público al invitar a Mon Laferte, un momento que terminó por convertir la jornada en una noche inolvidable para sus fanáticos.

Así puedes ver la presentación completa de Juanes en Viña 2026

Si quieres revivir la presentación de Juanes, ingresa al sitio web de Mega Go en este link (clic acá), con una cuenta previamente creada.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

