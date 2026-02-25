¡Cantaron "Fotografía"! Juanes sorprendió invitando a Mon Laferte al escenario de Viña 2026
Un momento protagonizado por Mon Laferte en el show de Juanes en el Festival de Viña 2026 se volvió muy popular.
Resulta que el artista colombiano invitó a su colega chilena a subir al escenario para interpretar uno de sus éxitos más recordados: "Fotografía".
Demostrando toda la complicidad que han entablado estos años, ambos entregaron un show espectacular donde hicieron cantar a todo el público.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de