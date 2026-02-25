¡Cantaron "Fotografía"! Juanes sorprendió invitando a Mon Laferte al escenario de Viña 2026

25 feb. 2026 - 22:28 hrs.

Un momento protagonizado por Mon Laferte en el show de Juanes en el Festival de Viña 2026 se volvió muy popular.

Resulta que el artista colombiano invitó a su colega chilena a subir al escenario para interpretar uno de sus éxitos más recordados: "Fotografía".

Demostrando toda la complicidad que han entablado estos años, ambos entregaron un show espectacular donde hicieron cantar a todo el público.

Festival de Viña

