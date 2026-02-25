"El show que soñamos...": La especial promesa de Ke Personajes a tan solo horas de debut en Viña 2026

25 feb. 2026 - 19:10 hrs.

Durante la cuarta noche del Festival de Viña 2026, podremos disfrutar de un esperado debut, Ke Personajes se subirá por primera vez al escenario de la Quinta Vergara.

El grupo argentino, que cuenta con 10 años de trayectoria, promete realizar un show que hará bailar a los más de 20 mil asistentes en el recinto.

Las palabras de Ke Personajes

A través de su cuenta de redes sociales, la agrupación trasandina reveló la emoción que sienten a tan solo horas de presentarse en el Festival de Viña 2026.

"Llegó el día, el show que soñamos durante meses, ya es realidad", comenzaron escribiendo, junto a un video que repasaba el camino de uno de sus íconos en cada show, la rosa roja.

Tras lo anterior, el grupo prometió que la flor llegará a manos de su fanaticada chilena, de una manera muy especial.

"Y esta noche vamos a entregar una rosa muy especial. Una rosa que nos acompañó durante todo este viaje, durante toda esta gira por distintos países… siendo testigo de cada escenario, cada emoción y cada paso. Hoy esa rosa va a encontrar nuevas manos", expresaron.

