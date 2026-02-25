¿Quién es la esposa de Juanes? La vida familiar del artista que abrirá la cuarta noche de Viña 2026

25 feb. 2026 - 20:00 hrs.

El artista colombiano Juanes será el encargado de abrir los fuegos de la Quinta Vergara en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026. Su presencia promete elevar la convocatoria de público, tanto para quienes asistirán al evento como para quienes lo seguirán desde sus pantallas, deseosos de escuchar sus mayores éxitos.

Entre las dudas que surgen previo a su presentación está su vida personal, particularmente si el cantante tiene pareja. ¿Está casado? ¿Con quién? Te lo contamos a continuación.

Juan Esteban, conocido mundialmente como Juanes, está casado desde 2004 con la actriz, modelo y presentadora colombiana Karen Martínez, conocida popularmente como “La Chechi”.

La pareja es considerada una de las más sólidas del entretenimiento latinoamericano y tiene tres hijos en común: Luna, Paloma y Dante.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

