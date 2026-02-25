Apoyados por el público: Mauricio Jürgensen se deshace en elogios para Jesse & Joy

25 feb. 2026 - 09:00 hrs.

La noche de este martes 24 se llevó a cabo la tercera jornada del Festival de Viña 2026, que se caracterizó por tener actuaciones sólidas de principio a fin, y un público fiel que se mantuvo en la gradería hasta el cierre de la noche.

Los responsables de inaugurar esta tercera fecha fueron Jesse & Joy. Con una exitosa presentación, el conocido dúo conquistó al público de la Quinta Vergara y los hizo vivir una noche completamente emocionante.

El romanticismo se tomó la Quinta Vergara

Fue la tercera vez que Jesse & Joy subieron al escenario del festival y la conexión con el público fue notable. Corearon y bailaron al ritmo de sus más grandes éxitos, algunos emocionándose hasta las lágrimas.

"Corre corazón", "La de la mala suerte" y "Dueles", son algunas de las canciones que no podían faltar en el setlist de los mexicanos y que los llevó a que el monstruo se manifestara y al unísono pidiera una Gaviota De Oro más que merecida.

La emoción de su show traspasó las pantallas y en redes sociales se comentó la presentación de forma positiva. "Canté, grité y lloré. Fue hermoso verlos cantar", "Tercera vez que vienen. Ojalá sean muchas más" y "legendarios", fueron algunas reacciones de usuarios en Instagram.

Asimismo, muchos compartieron historias mientras disfrutaban del show por televisión, recordando diferentes momentos de sus vidas. Para Joy también fue imposible no llorar al recibir el cariño de la gente y ver que Chile siempre los recibe con gran amor por su música y lo que transmite.

"Para nosotros venir a Chile siempre es garantía de gozar y de mucha buena vibra. Los amamos", expresó Joy al bajar del escenario tras recibir Gaviotas de Plata y Oro.

ATON. Jesse y Joy

Por su parte, el periodista Mauricio Jürgensen, analizó la presentación y recordó la trayectoria del dúo mexicano creado en 2005. Además, destacó que en ocasiones no pudieron cantar porque el público lo hizo por ellos.

Según él, la conexión que ambos artistas tienen con el público, se debe a que con sus canciones hacen una biografía emocional que identifica a quien los escucha y crea un vínculo en el que reconocemos que a todos nos pasa lo mismo emocionalmente hablando.

